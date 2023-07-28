Народні депутати внесли в Раду законопроєкт про відставку Гутцайта

Чинного главу Міністерства молоді і спорту Вадима Гутцайта може бути відправлено у відставку найближчим часом, повідомляє isport.ua.

До Верховної Ради було внесено відповідний законопроєкт. Про це повідомила депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, міністр спорту має захищати спортсменів справою, а не словами, а Гутцайт цього не робить.

"Підтримка Ольги Харлан та українського спорту має бути не в пафосних словах, а в справах.

Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту.

Російських спортсменів не повинні допускати до жодного міжнародного змагання, і цим треба системно займатися.

"Європейська Солідарність" реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта.

Закликаємо всі фракції приєднатися", - написала Геращенко у своєму Facebook.

Зазначимо, що раніше і сам Гутцайт заявляв, що хоче покинути пост міністра.