а переможний на 82-й хвилині – з пенальті.

На дубль Айюба Аллаха Безус відповів своїм тет-триком – два голи українець забив зі штрафних ударів,

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