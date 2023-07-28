У першому матчі другого раунду Ліги конференцій УЄФА кіпрська "Омонія" українця Романа Безуса здобула вольову гостьову перемогу над азербайджанською "Габалою" 3:2.
На дубль Айюба Аллаха Безус відповів своїм тет-триком – два голи українець забив зі штрафних ударів,
Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
Gabala – Omonia
goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji
а переможний на 82-й хвилині – з пенальті.
GOAL! Gabala 1-2 Omonia (50 Roman Bezus)@FootballReprt pic.twitter.com/vExHBHPois— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
Roman Bezus gets his hat-trick from the spot to retake the lead!— Football Report (@FootballReprt) July 27, 2023
📽️ @FootColic pic.twitter.com/wSamO5Lajl
Гра-відповідь відбудеться через тиждень, 3 серпня.