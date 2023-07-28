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Українець Безус перевершив Аллаха

Роман зробив хет-трик у матчі Ліги конференцій.

Українець Безус перевершив Аллаха
Роман Безус
Фото: ФК "Омонія"

У першому матчі другого раунду Ліги конференцій УЄФА кіпрська "Омонія" українця Романа Безуса здобула вольову гостьову перемогу над азербайджанською "Габалою" 3:2.

На дубль Айюба Аллаха Безус відповів своїм тет-триком – два голи українець забив зі штрафних ударів,

а переможний на 82-й хвилині – з пенальті.

Гра-відповідь відбудеться через тиждень, 3 серпня.

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