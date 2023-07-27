Візія нової країни
Візія нової країни
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
ГоловнаСпорт

В чемпіонаті України з хокею буде ліміт на легіонерів

У заявці кожної з команд на сезон зможе перебувати не більше п'яти іноземців.

В чемпіонаті України з хокею буде ліміт на легіонерів
Фото: УХЛ

У новому сезоні-2023/24 в чемпіонаті України з хокею планується встановити ліміт на іноземних гравців, повідомляє sport.ua.

У заявці кожної з команд на сезон зможе перебувати не більше ніж п'ять легіонерів. Разом з тим хокеістам із РФ та РБ заборонено виступати в національній першості України.

На даний момент учасники нового розіграшу ще комплектують свої склади і поки що свого легіонера-новачка офіційно представили лише "Харківські Берсерки" – це казахстанець Георгій Обухов. Також про можливість підписання іноземців у свої склади інформували представники "Сокола" та "Київ Кепіталз".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у попередньому сезоні-2022/23 чемпіонат країни пройшов без жодного легіонера. У шести командах виступали виключно українські хокеїсти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies