В чемпіонаті України з хокею буде ліміт на легіонерів

У заявці кожної з команд на сезон зможе перебувати не більше п'яти іноземців.

У новому сезоні-2023/24 в чемпіонаті України з хокею планується встановити ліміт на іноземних гравців, повідомляє sport.ua.

У заявці кожної з команд на сезон зможе перебувати не більше ніж п'ять легіонерів. Разом з тим хокеістам із РФ та РБ заборонено виступати в національній першості України.

На даний момент учасники нового розіграшу ще комплектують свої склади і поки що свого легіонера-новачка офіційно представили лише "Харківські Берсерки" – це казахстанець Георгій Обухов. Також про можливість підписання іноземців у свої склади інформували представники "Сокола" та "Київ Кепіталз".

Нагадаємо, що у попередньому сезоні-2022/23 чемпіонат країни пройшов без жодного легіонера. У шести командах виступали виключно українські хокеїсти.