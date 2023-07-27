Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 у командній шаблі Ольга Харлан успішно стартувала на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані.

У 1/32 фіналу українка впевнено обіграла росіянку Анну Смірнову (15:7), яка виступає як нейтральний спортсмен.

І мала б кваліфікуватися до наступного раунду, однак, після матчу Ольга не потиснула представниці Росії руку, через що та подала протест на результат поєдинку.

#ruZZian saber fencer Anna Smirnova waited almost an hour for a handshake from #Ukraine's Olha Kharlan at the Fencing World Cup in Milan. Without it, their fight is considered incomplete.



Smirnova, who competed under a neutral flag, pic.twitter.com/fyqYP0UXYS — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 27, 2023

За правилами Міжнародної федерації фехтування (FIЕ) прояв неповаги до рефері, опонента або глядачів карається дискваліфікацією.

А за регламентом турніру поєдинок вважається незавершеним, поки не відбудеться рукостискання (або обидва спортсмени не покинуть майданчик).

У результаті росіянка залишилася на доріжці, очікуючи на рукостискання від української спортсменки. Судді не могли достроково завершити поєдинок, а росіянці навіть принесли стілець. І лише через годину Смірнова звільнила майданчик для поєдинку наступної пари фехтувальниць.

Як з’ясувалося, Харлан після бою простягнула шпагу Смирновій, що судді кваліфікували як прояв поваги, тож ухвалили рішення на користь українки.

Фото: скриншот

У наступному раунді Харлан проведе поєдинок проти Йоани Ілієвої з Болгарії.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту змінило правила участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають спортсмени з РФ та РБ