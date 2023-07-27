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Харлан не потиснула руку російській шаблістці на ЧС-2024, але пройшла до наступного раунду: судді пояснили своє рішення

Українка перемогла Смірнову із рахунком 15:7.

Харлан не потиснула руку російській шаблістці на ЧС-2024, але пройшла до наступного раунду: судді пояснили своє рішення
Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 у командній шаблі Ольга Харлан успішно стартувала на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані.

У 1/32 фіналу українка впевнено обіграла росіянку Анну Смірнову (15:7), яка виступає як нейтральний спортсмен.

І мала б кваліфікуватися до наступного раунду, однак, після матчу Ольга не потиснула представниці Росії руку, через що та подала протест на результат поєдинку.

За правилами Міжнародної федерації фехтування (FIЕ) прояв неповаги до рефері, опонента або глядачів карається дискваліфікацією.

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А за регламентом турніру поєдинок вважається незавершеним, поки не відбудеться рукостискання (або обидва спортсмени не покинуть майданчик).

У результаті росіянка залишилася на доріжці, очікуючи на рукостискання від української спортсменки. Судді не могли достроково завершити поєдинок, а росіянці навіть принесли стілець. І лише через годину Смірнова звільнила майданчик для поєдинку наступної пари фехтувальниць.

Як з’ясувалося, Харлан після бою простягнула шпагу Смирновій, що судді кваліфікували як прояв поваги, тож ухвалили рішення на користь українки.

Фото: скриншот
У наступному раунді Харлан проведе поєдинок проти Йоани Ілієвої з Болгарії.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту змінило правила участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають спортсмени з РФ та РБ

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