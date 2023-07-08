Україна виступить на чемпіонаті світу з фехтування попри допуск росіян і білорусів

Українські спортсмени зможуть виступити на чемпіонаті світу з фехтування, незважаючи на те, що до змагань було допущено росіян і білорусів, повідомляє isport.ua.

Однак, станеться це в обмеженому форматі.

Наші атлети виступлять у всіх командних змаганнях, але не будуть цього робити в особистих турнірах, де змагаються спортсмени з Росії та Білорусі.

Таким чином, Україна не буде представлена в жодному жіночому турнірі на чемпіонаті світу, а також у змаганнях на шпагах серед чоловіків.

"У нас нічого не змінилося, наша делегація братиме участь на чемпіонаті світу. А там, де змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі, українські фехтувальники участі не братимуть. Нічого не змінилося: як це було на попередніх змаганнях, так буде і надалі.

Командні будуть у всіх. В індивідуальних - там, де будуть росіяни та білоруси, - нас не буде. Там, де їх не буде - ми братимемо участь. І питання ж буде вирішуватися безпосередньо там, коли буде зрозуміло. Тому що іноді траплялися ситуації, коли заявки подавалися, а спортсмени не з'являлися. Тому якщо вони (росіяни та білоруси) фізично не з'являться, ми будемо виступати", - цетує видання президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева.

"І в нас є кілька інших країн, які оголосили про таку саму позицію, що вони не змагатимуться.

Але якщо це робити демонстративно під час змагань, не продовжувати (змагання), тому що з'явилися росіяни чи білоруси по сітці, то це тягне за собою покарання і для спортсмена, і може навіть для федерації.

Тому це великий ризик. А якщо буде дискваліфікація для спортсмена, вона поширюватиметься і на командні змагання. Тобто, він не зможе змагатися ні в особистих, ні в командних.

Так хоч командні залишаються як найгірший сценарій. А так, якщо в особистих вийти, сказати, що з росіянами не буду - чорна картка, дискваліфікація. А через два дні тебе вже немає, тому що ти дискваліфікований", - зазначив функціонер.