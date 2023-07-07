Прометей» дізнався про своїх суперників за Єврокубком

Сьогодні відбулося жеребкування баскетбольного Єврокубку сезону-2023/24.

На першому етапі 20 команд будуть поділені на дві групи по 10 команд у кожній. Усі учасники групового раунду зіграють у двоколовому форматі.

Другий сезон поспiль честь України у Єврокубку захищатиме "Прометей".

Перед сьогоднішнім жеребкуванням український клуб потрапив до 9-го кошика, а тому заздалегiдь було відомо, що у груповому турнірі вiн не зіграє з іншим клубом із цього кошика - "Шльонськ Вроцлав" з Польщi.

У результаті суперниками "Прометея" по групі А стали такі клуби: "Хапоель Тель-Авiв" (Ізраїль), "Ховентут" (Іспанія), "Цедевіта-Олімпія" (Словенія), "Парiж" (Францiя), "Реєр Венеція" (Італія), "Вулвз Вiльнюс" (Литва), "Бешикташ" (Туреччина), "Гамбург Тауерс" (Нiмеччина), "Лондон Лайонз" (Велика Британiя), повідомляє пресслужба українського клубу.

Цього сезону у плей-оф потраплять по 6 найкращих команд з кожної групи. При цьому перші два місця поведуть боротьбу за трофей із чвертфіналу, решта команд - тiльки з 1/8.