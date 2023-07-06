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Шевченко та Зінченко презентували футболки благодійного матчу на підтримку України

Роздрібна вартість футболок - від 35 фунтів стерлінгів.

Шевченко та Зінченко презентували футболки благодійного матчу на підтримку України
Фото: Game4Ukraine

Легендарні футболісти збірної України з футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко презентували футболки, присвячені благодійного матчу на підтримку України.

Про це йдеться в повідомленні на каналі Game4Ukraine.

“Не можете потрапити на Стемфорд Брідж 5 серпня? Ви все ще можете підтримати команду, придбавши свої футболки Game4Ukraine сьогодні”, - йдеться у повідомленні.

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Роздрібна вартість футболок - від 35 фунтів стерлінгів.

Всі гроші, отримані від продажу, будуть перераховані на підтримку України.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine. Шевченко та Зінченко вдягнуть капітанські пов’язки. Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, котрий російські війська зруйнували у березні 2022 року.

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