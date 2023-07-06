Шевченко та Зінченко презентували футболки благодійного матчу на підтримку України

Легендарні футболісти збірної України з футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко презентували футболки, присвячені благодійного матчу на підтримку України.

Про це йдеться в повідомленні на каналі Game4Ukraine.

“Не можете потрапити на Стемфорд Брідж 5 серпня? Ви все ще можете підтримати команду, придбавши свої футболки Game4Ukraine сьогодні”, - йдеться у повідомленні.

Роздрібна вартість футболок - від 35 фунтів стерлінгів.

Всі гроші, отримані від продажу, будуть перераховані на підтримку України.

Can’t get down to Stamford Bridge on Aug 5th?



You can still get behind the team by purchasing your Game4Ukraine shirts today.



Retailing from 35.00GBP, all proceeds to be donated 👇🇺🇦⚽️👇https://t.co/uSIP19tCC6 pic.twitter.com/aiveAgEjH8 — game4ukraine (@game_4_ukraine) July 6, 2023

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine. Шевченко та Зінченко вдягнуть капітанські пов’язки. Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, котрий російські війська зруйнували у березні 2022 року.