Шевченко та Зінченко презентували футболки благодійного матчу на підтримку України

Легендарні футболісти збірної України з футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко презентували футболки, присвячені благодійного матчу на підтримку України.
Про це йдеться в повідомленні на каналі Game4Ukraine.
“Не можете потрапити на Стемфорд Брідж 5 серпня? Ви все ще можете підтримати команду, придбавши свої футболки Game4Ukraine сьогодні”, - йдеться у повідомленні.
Роздрібна вартість футболок - від 35 фунтів стерлінгів.
Всі гроші, отримані від продажу, будуть перераховані на підтримку України.
Can’t get down to Stamford Bridge on Aug 5th?— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 6, 2023
You can still get behind the team by purchasing your Game4Ukraine shirts today.
Retailing from 35.00GBP, all proceeds to be donated 👇🇺🇦⚽️👇https://t.co/uSIP19tCC6 pic.twitter.com/aiveAgEjH8
Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine. Шевченко та Зінченко вдягнуть капітанські пов’язки. Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, котрий російські війська зруйнували у березні 2022 року.