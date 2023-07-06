Збірна України з футболу розгромно програла іспанцям півфінал Євро-2023 (U-21)

На молодіжному чемпіонаті Європи з футболу, що підходить до завершальної стадії у Румунії та Грузії, відбулися півфінальні матчі, в одному з яких взяла участь збірна України.

Суперником підопічних Руслана Ротаня була команда Іспанії.

Нагадаємо, на груповій стадії суперники розписали результативну нічию – 2:2.

Цього разу піренейська команда виявилася не по зубах "синьо-жовтим" – матч завершився розгромною перемогою іспанців – 5:1.

Причому рахунок відкрили українці – це зробив на 13-й хвилині Артем Бондаренко. Проте вже через 4 хвилини "Фурія Роха" зуміла відновити статус-кво, а на 24-й хвилині вийти вперед - 2:1.

Швидкий гол у другому таймі (59-а хвилина) надломив нашу збірну, яка на 68-й та 78-й хвилинах пропустила ще двічі.

Суперником іспанців у фіналі стала Англія, яка без особливих проблем обіграла однолітків із Ізраїлю – 3:0.

Фінальний поєдинок відбудеться у суботу, 8 липня.