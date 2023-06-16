Перед першим офіційним матчем на чолі збірної України Ребров дав пресконференцію

Сьогодні збірна України у Скоп’є проведе з Північною Македонією матч кваліфікації Євро-2024.

Напередодні цього матчу головний тренер національної команди Сергій Ребров на традиційній передматчевій прессконференції відповів на запитання представників ЗМІ.

“Північна Македонія – це команда, яка вибила збірну Італії в плей-офф відбору на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Ми повинні поважати суперника, але повинні думати про свою гру. Потрібно проаналізувати ті помилки, яких ми припустилися в матчі з Німеччиною.

Я не вважаю, що ми є фаворитами майбутнього матчу. Ми граємо на виїзді проти дуже міцної команди, ми маємо бути сконцентровані. А вже на полі ми повинні показати, що є фаворитами. Вважаю, що це буде інша гра порівняно з матчем проти Німеччини. Ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, я чекаю дуже важкої гри, але впевнений, що наші футболісти до неї готові”, - цетує Реброва пресслужба УАФ.

“Північна Македонія – це команда, яка вибила збірну Італії в плей-офф відбору на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Ми повинні поважати суперника, але повинні думати про свою гру. Потрібно проаналізувати ті помилки, яких ми припустилися в матчі з Німеччиною.

Я не вважаю, що ми є фаворитами майбутнього матчу. Ми граємо на виїзді проти дуже міцної команди, ми маємо бути сконцентровані. А вже на полі ми повинні показати, що є фаворитами. Вважаю, що це буде інша гра порівняно з матчем проти Німеччини. Ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, я чекаю дуже важкої гри, але впевнений, що наші футболісти до неї готові”, - зазначив коуч.

“Ми домовилися, що гравці молодіжної збірної будуть використані у двох червневих матчах. Тому вони зможуть вирушити в розташування молодіжної команди після гри з Мальтою. Щодо Забарного, він сам вирішив це питання з головним тренером Русланом Ротанем”.

Я розмовляв з Михайлом Мудриком, він у стабільному психологічному стані. Як і інші гравці, він представляє нашу країну. Усі гравці помиляються, особливо у молодому віці. У нас три-чотири футболісти, яким ще немає 21 року. Ми його підтримуємо, як й інших футболістів, це дуже важливо перед завтрашнім матчем.

Так, є пошкодження у деяких футболістів. По Миколенку: зараз він почувається добре, він готується до гри. У нього є проблеми, але це не стосується майбутніх матчів. Усі футболісти здорові і готові зіграти завтра.

Циганков? Якщо футболіст може грати на іншій позиції, виконувати вимоги, то він там гратиме. Він добре увійшов у гру на новій позиції, він використав свою швидкість у матчі зі збірною Німеччини. Ми спробували його на цій позиції, це був важливий матч. Ми хотіли розкрити футболістів на інших позиціях”, - додав Ребров.

Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.