Бех-Романчук з особистим рекордом сезону завоювала медаль на етапі Діамантової ліги

У столиці Норвегії Осло стартував етап Діамантової ліги з легкої атлетики.
У секторі потрійного стрибка Україну представляла Марина Бех-Романчук.
27-річна чемпіонка Европи-2022 показала свій найкращий результат у цьому сезоні, стрибнувши на 14,75 м. Цього вистачило, щоб замкнути призову трійку.
Переможницею стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Юлімар Рохас (Венесуела), а "срібло" виборола Леяніс Перес Ернандес із Куби.
Діамантова Ліга. Осло, Норвегія.
Потрійний стрибок, жінки.
- Юлімар Рохас (Венесуела) - 14,91.
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) - 14,87
- Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,75.