Бех-Романчук з особистим рекордом сезону завоювала медаль на етапі Діамантової ліги

У столиці Норвегії Осло стартував етап Діамантової ліги з легкої атлетики.

У секторі потрійного стрибка Україну представляла Марина Бех-Романчук.

27-річна чемпіонка Европи-2022 показала свій найкращий результат у цьому сезоні, стрибнувши на 14,75 м. Цього вистачило, щоб замкнути призову трійку.

Переможницею стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Юлімар Рохас (Венесуела), а "срібло" виборола Леяніс Перес Ернандес із Куби.

Діамантова Ліга. Осло, Норвегія.

Потрійний стрибок, жінки.