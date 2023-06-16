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Бех-Романчук з особистим рекордом сезону завоювала медаль на етапі Діамантової ліги

Турнір проходить в Осло.

Бех-Романчук з особистим рекордом сезону завоювала медаль на етапі Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук

У столиці Норвегії Осло стартував етап Діамантової ліги з легкої атлетики.

У секторі потрійного стрибка Україну представляла Марина Бех-Романчук.

27-річна чемпіонка Европи-2022 показала свій найкращий результат у цьому сезоні, стрибнувши на 14,75 м. Цього вистачило, щоб замкнути призову трійку.

Переможницею стала олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Юлімар Рохас (Венесуела), а "срібло" виборола Леяніс Перес Ернандес із Куби.

Діамантова Ліга. Осло, Норвегія.

Потрійний стрибок, жінки.

  1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 14,91.
  2. Леяніс Перес Ернандес (Куба) - 14,87
  3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,75.
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