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Україна виборола 3 медалі на етапі Діамантової ліги

"Золото" і два "срібла".

Україна виборола 3 медалі на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучих
Фото: EPA/UPG

На вихідних столиця Марокко Рабат приймала другий етап легкоатлетичної Діамантової ліги.

У секторі для стрибків у висоту тріумфували українські спортсменки.

Переможницею стала Ярослава Магучих, яка встановила найкращий результат сезону (2,01 м). Ірина Геращенко взяла висоту 1,91 м та стала срібною призеркою, а Юлія Левченко підкорила планку 1,81 м – 6-й результат.

Марина Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. В останній спробі українка "полетіла" на 14,65 м.

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Перевершити це досягнення вдалося лише кубинці Леяніс Перес Ернандес (14,84 м).

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