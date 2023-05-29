Україна виборола 3 медалі на етапі Діамантової ліги

На вихідних столиця Марокко Рабат приймала другий етап легкоатлетичної Діамантової ліги.
У секторі для стрибків у висоту тріумфували українські спортсменки.
Переможницею стала Ярослава Магучих, яка встановила найкращий результат сезону (2,01 м). Ірина Геращенко взяла висоту 1,91 м та стала срібною призеркою, а Юлія Левченко підкорила планку 1,81 м – 6-й результат.
Марина Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. В останній спробі українка "полетіла" на 14,65 м.
Перевершити це досягнення вдалося лише кубинці Леяніс Перес Ернандес (14,84 м).