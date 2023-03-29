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Якщо на Олімпіаді не буде українських спортсменів, то це буде провал, - Магучіх

Провідна українська легкоатлетка висловилася про можливий бойкот Олімпіади.

Якщо на Олімпіаді не буде українських спортсменів, то це буде провал, - Магучіх
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Бронзова призерка токійської Олімпіади-2020 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала можливий бойкот Україною Олімпіади-2024, якщо росіян та білорусів допустять до міжнародних змагань.

"Насправді я думаю, що це дуже слабка позиція - бойкотувати Олімпіаду. Ми маємо зробити усе, аби цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді… Це найбільше змагання, яке дивляться усі, хто не дивився раніше. Якщо там не буде українських спортсменів, це буде провал, чесно", - цетує Магучіх sportarena.com.

"Дуже сподіваюся, що ми зможемо довести свою думку до МОК та всіх інших. Те, що коїться зараз у нас в країні, не вкладається в голові. Багато російських спортсменів підтримують цей режим, багато - бояться. Але я не знаю, як це виглядатиме - щоб вони підписали якийсь папірець, що вони не підтримують війну", – зазначила 21-річна дніпрянка.

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Нагадаємо, МОК готовий розглянути можливість допуску атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. При цьому всі бажаючі будуть зобов’язані виступати у нейтральному статусі.

Також спортсмени не повинні підтримувати війну в Україні і пройти обов’язкову перевірку на допінг.

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