МОК дав роз'яснення щодо нейтрального статусу для російських та білоруських спортсменів

Поки що про допуск їх до Олімпіади-2024 не йдеться.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на відкритий лист, у якому 34 країни зажадало роз'яснень з приводу нейтрального статусу росіян і білорусів.

За словами представників МОК, мова не йшла про їх допуск на Олімпійські ігри в Парижі, обговорення стосувалося лише їхньої участі в змаганнях в Азії.

А що стосується Ігор-2024, тут МОК так і не зміг дати чітку відповідь, пославшись на те, що зараз у ситуації занадто багато невідомих.

"Які критерії для визначення, чи активно російський або білоруський спортсмен підтримує війну? Зараз ведеться розробка первинної концепції умов участі.

Рішення не ухвалено. Який вигляд можуть мати деталі, належить опрацювати й ухвалити рішення. На даному етапі передчасно намагатися відповісти на це питання", - цетує заяву МОК isport.ua.