Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
ГоловнаСпорт

МОК дав роз'яснення щодо нейтрального статусу для російських та білоруських спортсменів

Поки що про допуск їх до Олімпіади-2024 не йдеться.

МОК дав роз'яснення щодо нейтрального статусу для російських та білоруських спортсменів
Фото: today.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на відкритий лист, у якому 34 країни зажадало роз'яснень з приводу нейтрального статусу росіян і білорусів.

За словами представників МОК, мова не йшла про їх допуск на Олімпійські ігри в Парижі, обговорення стосувалося лише їхньої участі в змаганнях в Азії.

А що стосується Ігор-2024, тут МОК так і не зміг дати чітку відповідь, пославшись на те, що зараз у ситуації занадто багато невідомих.

"Які критерії для визначення, чи активно російський або білоруський спортсмен підтримує війну? Зараз ведеться розробка первинної концепції умов участі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Рішення не ухвалено. Який вигляд можуть мати деталі, належить опрацювати й ухвалити рішення. На даному етапі передчасно намагатися відповісти на це питання", - цетує заяву МОК isport.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також