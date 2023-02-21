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Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ

Олександр забив дебютний гол за "Арсенал".

Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

24-й тур Англійської прем'єр-ліги відкривався матчем у Бірмінгемі між місцевою "Астон Віллою" та лондонським "Арсеналом".

Під час зустрічі господарі двічі вели в рахунку, але все ж таки поступилися – 2:4.

Зазначимо, що вдруге гості зрівняли рахунок завдяки влучному удару Олександра Зінченка на 61-й хвилині, а переможний м'яч "каноніри" забили на 90+3 хвилині завдяки автоголу голкіпера "вілліан" Еміліано Мартінеса.

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Дебютний гол українця та його успішні дії на полі не залишилися поза увагою фахівців ВПС, які включили Зінченка до символічної збірної туру АПЛ.

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