Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ

24-й тур Англійської прем'єр-ліги відкривався матчем у Бірмінгемі між місцевою "Астон Віллою" та лондонським "Арсеналом".

Під час зустрічі господарі двічі вели в рахунку, але все ж таки поступилися – 2:4.

Зазначимо, що вдруге гості зрівняли рахунок завдяки влучному удару Олександра Зінченка на 61-й хвилині, а переможний м'яч "каноніри" забили на 90+3 хвилині завдяки автоголу голкіпера "вілліан" Еміліано Мартінеса.

Дебютний гол українця та його успішні дії на полі не залишилися поза увагою фахівців ВПС, які включили Зінченка до символічної збірної туру АПЛ.