У першій сотні рейтингу WTA знову чотири українки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала новий світовий рейтинг.
Першою ракеткою світу з великим відривом продовжує залишатися полька Іга Швьонтек.
У топ-10 – лише одна ротація: місцями змінилися американка Джесіка Пегула та представниця Тунісу Онс Жабер.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 33 позицію у світовому рейтингу, а Леся Цуренко знову повернулася до топ-100. Таким чином, у першій сотні знову чотири українки.
Оновлений рейтинг WTA.
- Іга Швьонтек (Польща) – 10900
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
- Джессіка Пегула (США) – 5250
- Онс Жабер (Туніс) – 5111
- Каролін Гарсія (Франція) – 4835
- Корі Гауфф (США) – 4091
- Марія Саккарі (Греція) – 3800
- Дар'я Касаткіна (Росія) – 3425
- Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3315
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 2860
...
- 33. Ангеліна Калініна (Україна) – 1347
- 55. Марта Костюк (Україна) – 990
- 84. Катерина Байндль (Україна) – 748
- 100. Леся Цуренко (Україна) – 653
- 122. Даяна Ястремська (Україна) – 664
- 159. Дар'я Снігур (Україна) – 411
- 280. Катаріна Завацька (Україна) – 223
- 283. Катерина Володько (Україна) – 218.