У першій сотні рейтингу WTA знову чотири українки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала новий світовий рейтинг.

Першою ракеткою світу з великим відривом продовжує залишатися полька Іга Швьонтек.

У топ-10 – лише одна ротація: місцями змінилися американка Джесіка Пегула та представниця Тунісу Онс Жабер.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 33 позицію у світовому рейтингу, а Леся Цуренко знову повернулася до топ-100. Таким чином, у першій сотні знову чотири українки.

Оновлений рейтинг WTA.

Іга Швьонтек (Польща) – 10900 Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100 Джессіка Пегула (США) – 5250 Онс Жабер (Туніс) – 5111 Каролін Гарсія (Франція) – 4835 Корі Гауфф (США) – 4091 Марія Саккарі (Греція) – 3800 Дар'я Касаткіна (Росія) – 3425 Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3315 Олена Рибакіна (Казахстан) – 2860

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