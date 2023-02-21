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У першій сотні рейтингу WTA знову чотири українки

Квартет поповнила Леся Цуренко.

У першій сотні рейтингу WTA знову чотири українки
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала новий світовий рейтинг.

Першою ракеткою світу з великим відривом продовжує залишатися полька Іга Швьонтек.

У топ-10 – лише одна ротація: місцями змінилися американка Джесіка Пегула та представниця Тунісу Онс Жабер.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 33 позицію у світовому рейтингу, а Леся Цуренко знову повернулася до топ-100. Таким чином, у першій сотні знову чотири українки.

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Оновлений рейтинг WTA.

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 10900
  2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
  3. Джессіка Пегула (США) – 5250
  4. Онс Жабер (Туніс) – 5111
  5. Каролін Гарсія (Франція) – 4835
  6. Корі Гауфф (США) – 4091
  7. Марія Саккарі (Греція) – 3800
  8. Дар'я Касаткіна (Росія) – 3425
  9. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3315
  10. Олена Рибакіна (Казахстан) – 2860

...

  • 33. Ангеліна Калініна (Україна) – 1347
  • 55. Марта Костюк (Україна) – 990
  • 84. Катерина Байндль (Україна) – 748
  • 100. Леся Цуренко (Україна) – 653
  • 122. Даяна Ястремська (Україна) – 664
  • 159. Дар'я Снігур (Україна) – 411
  • 280. Катаріна Завацька (Україна) – 223
  • 283. Катерина Володько (Україна) – 218.
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