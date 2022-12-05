Ястремська повернулася до топ-100 рейтингу WTA

WTA на своєму офіційному сайті поновила рейтинг жіночого Туру.
У топ-10 світової класифікації зміни не відбулися – 2022 рік пройшов та закінчиться під домінуванням польки Іги Швьонтек.
Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна, яка займає 53-й рядок.
Зазначимо, що Даяна Ястремська покращила на 2 позиції своє становище і знову повернулася в топ-100 рейтингу.
Також на 2-і позиції піднялася Катерина Байндль, яка продовжує розташовуватись перед своєю співвітчизницею.
Рейтинг WTA на 5 грудня.
- Іга Швентек (Польща, 11085)
- Онс Жабер (Туніс, 5055)
- Джессіка Пегула (США, 4691)
- Каролін Гарсія (Франція, 4375)
- Аріна Соболенко (Білорусь, 3925)
- Марія Саккарі (Греція, 3871)
- Корі Гауфф (США, 3646)
- Дар'я Касаткіна (Росія, 3435)
- Вероніка Кудерметова (Росія, 2795)
- Симона Халеп (Румунія, 2661).
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- 53. Ангеліна Калініна (Україна, 982)
- 71. Марта Костюк (Україна, 814)
- 98 (100). Катерина Байндль (Україна, 631)
- 99 (101). Даяна Ястремська (Україна, 614)
- 138 (146). Дар'я Снігур (Україна, 463)
- 139 (138). Леся Цуренко (Україна, 456)
- 241 (239). Еліна Світоліна (Україна, 268)
- 312. (310) Катерина Завацька (Україна, 189).