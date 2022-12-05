Ястремська повернулася до топ-100 рейтингу WTA

У першій сотні – чотири українки.

WTA на своєму офіційному сайті поновила рейтинг жіночого Туру.

У топ-10 світової класифікації зміни не відбулися – 2022 рік пройшов та закінчиться під домінуванням польки Іги Швьонтек.

Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна, яка займає 53-й рядок.

Зазначимо, що Даяна Ястремська покращила на 2 позиції своє становище і знову повернулася в топ-100 рейтингу.

Також на 2-і позиції піднялася Катерина Байндль, яка продовжує розташовуватись перед своєю співвітчизницею.

Рейтинг WTA на 5 грудня.

Іга Швентек (Польща, 11085) Онс Жабер (Туніс, 5055) Джессіка Пегула (США, 4691) Каролін Гарсія (Франція, 4375) Аріна Соболенко (Білорусь, 3925) Марія Саккарі (Греція, 3871) Корі Гауфф (США, 3646) Дар'я Касаткіна (Росія, 3435) Вероніка Кудерметова (Росія, 2795) Симона Халеп (Румунія, 2661).

...