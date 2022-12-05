Абраменко фінішував у топ-10 першого етапу Кубка світу з лижної акробатики

У Руці (Фінляндія) відбувся перший етап Кубка світу з лижної акробатики.
Серед чоловіків найкращим з українців став олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, який фінішував із десятим результатом.
Серед жінок у першій десятці також опинилися дві представниці України – Анастасія Новосад та Ангеліна Брикина.
Кубок світу. Чоловіки.
- Пірмін Вернер (Швейцарія) – 126.24
- Ное Рот (Швейцарія) – 123.98
- Льюїс Ірвінг (Канада) – 109.29.
...
- 10. Олександр Абраменко (Україна) – 102.66
- 14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 92.48
- 18. Максим Кузнєцов (Україна) – 85.45
- 19. Захар Максимчук (Україна) – 84.95
- 20. Дмитро Котовський (Україна) – 83.19
- 21. Володимир Кушнір (Україна) – 80.19.
Жінки.
- Даніель Скотт (Австралія) – 99.05
- Маріон Тено (Канада) – 90.59
- Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 80.04.
...
- 8. Анастасія Новосад (Україна) – 81.90
- 9. Ангеліна Брикина (Україна) – 70.96
- 15. Ольга Полюк (Україна) – 56.70
- 17. Анастасія Гасюк (Україна) – 48.14.