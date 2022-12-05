Абраменко фінішував у топ-10 першого етапу Кубка світу з лижної акробатики

Ще дві українки потрапили до першої десятки.

У Руці (Фінляндія) відбувся перший етап Кубка світу з лижної акробатики.

Серед чоловіків найкращим з українців став олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, який фінішував із десятим результатом.

Серед жінок у першій десятці також опинилися дві представниці України – Анастасія Новосад та Ангеліна Брикина.

Кубок світу. Чоловіки.

Пірмін Вернер (Швейцарія) – 126.24 Ное Рот (Швейцарія) – 123.98 Льюїс Ірвінг (Канада) – 109.29.

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10. Олександр Абраменко (Україна) – 102.66

14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 92.48

18. Максим Кузнєцов (Україна) – 85.45

19. Захар Максимчук (Україна) – 84.95

20. Дмитро Котовський (Україна) – 83.19

21. Володимир Кушнір (Україна) – 80.19. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Жінки.

Даніель Скотт (Австралія) – 99.05 Маріон Тено (Канада) – 90.59 Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 80.04.

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