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Абраменко фінішував у топ-10 першого етапу Кубка світу з лижної акробатики

Ще дві українки потрапили до першої десятки.

Абраменко фінішував у топ-10 першого етапу Кубка світу з лижної акробатики
Олександр Абраменко
Фото: EPA/UPG

У Руці (Фінляндія) відбувся перший етап Кубка світу з лижної акробатики.

Серед чоловіків найкращим з українців став олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, який фінішував із десятим результатом.

Серед жінок у першій десятці також опинилися дві представниці України – Анастасія Новосад та Ангеліна Брикина.

Кубок світу. Чоловіки.

  1. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 126.24
  2. Ное Рот (Швейцарія) – 123.98
  3. Льюїс Ірвінг (Канада) – 109.29.

...

  • 10. Олександр Абраменко (Україна) – 102.66
  • 14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 92.48
  • 18. Максим Кузнєцов (Україна) – 85.45
  • 19. Захар Максимчук (Україна) – 84.95
  • 20. Дмитро Котовський (Україна) – 83.19
  • 21. Володимир Кушнір (Україна) – 80.19.

Жінки.

  1. Даніель Скотт (Австралія) – 99.05
  2. Маріон Тено (Канада) – 90.59
  3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 80.04.

...

  • 8. Анастасія Новосад (Україна) – 81.90
  • 9. Ангеліна Брикина (Україна) – 70.96
  • 15. Ольга Полюк (Україна) – 56.70
  • 17. Анастасія Гасюк (Україна) – 48.14.
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