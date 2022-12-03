Ракицький залишив турецький "Адана Демірспор" лише після 4,5 місяців після підписання контракту

Угода діяла до літа 2023 року.

Колишній захісник збірної України Ярослав Ракіцький заявив, що завершує свою співпрацю з турецьким "Адана Демірспор".

"Дякую, "Адана", що підтримали в непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам. Наша співпраця завершена", - повідомив сам футболіст у себе в Інстаграмі.

Нагадаємо, Ярослав підписав контракт із турецьким клубом лише наприкінці липня. Угода діяла до літа 2023 року.

В складі "Адана Демірспор" Ракицький зіграв в дев'яти поєдинках і зробив одну результативну передачу.