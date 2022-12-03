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Ракицький залишив турецький "Адана Демірспор" лише після 4,5 місяців після підписання контракту

Угода діяла до літа 2023 року.

Ракицький залишив турецький "Адана Демірспор" лише після 4,5 місяців після підписання контракту
Ярослав Ракицький
Фото: ФК "Адана Демірспор"

Колишній захісник збірної України Ярослав Ракіцький заявив, що завершує свою співпрацю з турецьким "Адана Демірспор".

"Дякую, "Адана", що підтримали в непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам. Наша співпраця завершена", - повідомив сам футболіст у себе в Інстаграмі.

Нагадаємо, Ярослав підписав контракт із турецьким клубом лише наприкінці липня. Угода діяла до літа 2023 року.

В складі "Адана Демірспор" Ракицький зіграв в дев'яти поєдинках і зробив одну результативну передачу.

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