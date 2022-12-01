Усик не відмовиться від пояса IBF, - промоутер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк однозначно дав зрозуміти, що його клієнт, заради бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі(32-0-1, 23 КО), не відмовиться від поєдинку з обов'язковим претендентом на пояс IBF Філіпом Хрговичем.

"Якщо хтось замислюється про можливість того, що Усик звільнить титул, то він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик йтиме за званням абсолютного чемпіона, що б для цього не знадобилося", - заявив Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing.

"Битися з усіма обов'язковими претендентами - не найулюбленіший сценарій Усика, але оскільки Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертою, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він йтиме вперед і справлятиметься з викликами", - зазначив Красюк.