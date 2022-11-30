Ф'юрі пообіцяв при зустрічі дати ляпас Усику

Володарем титулу WBC у суперважкої вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) має намір дати ляпас чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександру Усику (20-0, 13 КО).

За словами британського боксера, він обурений тим, що українець назвав його п’яницею.

Коментар настільки засмутив Ф'юрі, що він попередив Усика, що дасть йому ляпас, якщо той опиниться біля рингу.

"Якщо він підійде до рингу, я обіцяю, що дам йому ляпас.

Нещодавно він назвав мене п'яницею, тому я хочу дізнатися, що він може сказати про випивку. Я п'ю, так, звичайно. Я людина. Я люблю випити пива. Хто цього не знає?", - наводить слова Ф'юрі Boxing News 24.

Нагадаємо, команда Усика летить до Лондона на бій Ф'юрі - Чісора-3. Поєдинок відбудеться найближчої суботи.