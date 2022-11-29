Українські біатлоністи не блиснули у дебютній гонці сезону Кубка світу

У фінському Контіолахті стартував Кубок світу-2022/23 з біатлону. Першими на старт вийшли чоловіки, які провели класичну індивідуальну гонку.

Краще за інших 20 кілометрів дистанції пройшов Мартін Понсіулома, який на чотирьох вогневих рубежах припустився лише однієї помилки.

Краще шведа відстріляли Ніклас Гартвег та Давид Цобель. Однак швейцарець та німець були повільнішими на дистанції і посіли у гонці друге та третє місце відповідно.

Чинний володар великого Кришталевого глобусу француз Кентен Фійон-Майє (2 промахи, +2.42,90) став 15-м.

Найкращий з українців Антон Дудченко із трьома промахами замкнув топ-30. Одразу за ним фінішував ще один наш співвітчизник – Богдан Цибал.

Четвертий десяток закрив Тарас Лесюк, а Денис Насеіко розташувався в середині сьомого десятка.

Результати:

Мартін Понсілуома (0+1+0+0) 49:36,5 Ніклас Хартвег (0+0+0+0) +37,2 Давід Цобель (0+0+0+0) +59,3

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