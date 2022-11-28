"Ураган" посів друге місце в групі елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів

Це стало можливим завдяки перемозі над "Лозницею".

"Ураган" у вольовому стилі обіграв сербський "Лозниця-Град 2018" в третьому турі елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів – 2:1, повідомляє Sportarena.com.

Серби повели у рахунку після голу Соузи на шостій хвилині. Однак "Урагану" вдалося на перерву піти за нічиєї на табло – відзначився Назар Швед. Перемогу івано-франківцям приніс м’яч Станіслава Моспана за три хвилини до фінальної сирени.

Таким чином, "Ураган" набрав 6 очок і посів друге місце у групі А елітного раунду футзальної ЛЧ. До “Фіналу чотирьох” вийшов "Спортінг".

Фінальна стадія футзальної ЛЧ відбудеться у квітні-травні 2023 року.