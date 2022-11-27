FIE продовжила усунення росіян та білорусів до березня 2023 року

Фехтувальники з цих країн продовжать залишатися без міжнародних змагань.

Конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення перенести питання щодо допуску російських та білоруських фехтувальників на позачерговий конгрес організації, повідомляється на офіційному сайті організації.

Він відбудеться у березні наступного року.

Таким чином,

залишається в силі заборона на участь росіян і білорусів на турнірах під егідою організації.

Раніше Росія подала запит у FIE про надання спортсменам нейтрального статусу.

Також Росія намагалася оскаржити рішення FIE про відсторонення своїх спортсменів в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Нагадаємо, з 2008 року президентом FIE є росіянин Алішер Усманов.

Додамо, що у травні президента Олімпійського комітету Россії Станіслава Позднякова на позачерговому конгресі Європейської конфедерації фехтування (ЕКФ) достроково позбавили повноважень глави організації.