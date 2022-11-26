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Клуб із Саудівської Аравії пропонує божевільний контракт Роналду і може перебити пропозицію "Металіста 1925"

€225 мільйонів за три роки - подивимося, які нерви у португальця.

Клуб із Саудівської Аравії пропонує божевільний контракт Роналду і може перебити пропозицію "Металіста 1925"
Криштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду отримує різні пропозиції після розриву контракту із "Манчестер Юнайтед".

Серед зацікавлених клубів – "Аль-Насср" із Саудівської Аравії, повідомляє isport.ua з посиланням на CBS Sports.

Згідно з інсайдерською інформацією, керівництво аравійського клубу запропонувало Роналду трирічний контракт на суму 225 млн доларів. Таким чином, Кріштіану може отримувати по 75 млн. за рік гри за "Аль-Насср".

Зазначається, що переговори між сторонами почалися ще влітку і знаходяться на продвинутої стадії. Форвард дасть відповідь після ЧС-2022.

Нагадаємо, на поточньому тижні "Металіст 1925" запропонував Роналду працевлаштування у харківському клубі.

Чи переб'ють пропозицію аравійців боси "Металіста 1925"?

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