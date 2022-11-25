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Ковтун став переможцем Меморіалу Артура Гандера у Швейцарії

Ілля переміг у багатоборстві.

Ковтун став переможцем Меморіалу Артура Гандера у Швейцарії
Ілля Ковтун
Фото: Norman Seibert

Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем 39-го Меморіалу Артура Гандера, який проходив у місті К'яссо (Швейцарія).

Вихованець Ірини Надюк набрав найбільшу суму балів – 56.150 у багатоборстві.

Українець посів перше місце у вправах на коні, в опорному стрибку та на паралельних брусах.

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