Ковтун став переможцем Меморіалу Артура Гандера у Швейцарії

Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем 39-го Меморіалу Артура Гандера, який проходив у місті К'яссо (Швейцарія).

Вихованець Ірини Надюк набрав найбільшу суму балів – 56.150 у багатоборстві.

Українець посів перше місце у вправах на коні, в опорному стрибку та на паралельних брусах.