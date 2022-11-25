Ковтун став переможцем Меморіалу Артура Гандера у Швейцарії

Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем 39-го Меморіалу Артура Гандера, який проходив у місті К'яссо (Швейцарія).
Вихованець Ірини Надюк набрав найбільшу суму балів – 56.150 у багатоборстві.
Українець посів перше місце у вправах на коні, в опорному стрибку та на паралельних брусах.
🇺🇦🤸♂🏆🥇Український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем турніру «Меморіал Артура Гандера», що проходив у місті К’яссо (Швейцарія)🇨🇭.— НОК України (@OlympicUA) November 24, 2022
🔝💪Вихованець Ірини Надюк набрав найбільшу суму балів – 56.150 у багатоборстві.
Вітаємо і пишаємося, українці – незламні!💙💛
📷Palagym pic.twitter.com/mXY5dG8SOG