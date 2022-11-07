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Радівілов прокументував "бронзу" чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

"Ця медаль є дуже важливою для моєї країни".

Радівілов прокументував "бронзу" чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Ігор Радівілов
Фото: facebook.com/gimnasticna.zvezaslovenije

Лідер української збірної зі спортивної гимнастики Ігор Радівілов поділився емоціями після завоювання бронзової нагороди на світовій першості.

"Ця медаль дуже важлива для України, через війну та проблеми, які ми мали з підготовкою.

"Бронза" допоможе підштовхнути мене до наступного ЧС та Олімпіади, і, можливо, матиму ще одну медаль", – заявив гімнаст.

Нагадаємо, в останній день змагань в англійському Ліверпулі 30-річний уродженець Маріуполя здобув "бронзу" в опорному стрибку.

Радівілов поступився лише вірменові Артуру Давтяну та філіпінцю Карлосу Юло.

Для нашої збірної це єдина нагорода на світовій першості.

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