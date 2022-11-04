На Підсумковому турнірі WTA в американському Форт-Ворті Людмила Кіченок у тандемі з Оленою Остапенко програли і другий матч у парних змаганнях.

Цього разу українсько-латвійський дует у завзятій боротьбі поступився тандему Габріела Дабровські (Канада)/Джуліана Ольмос (Мексика) – 6:7 (5-7), 6:2, 10:12.

Зазначимо, що у вирішальному сеті обидві пари мали матч-боли, але своїм другим скористалися саме суперниці.

Нагадаємо, у своєму стартовому матчі на турнірі Кіченок/Остапенко програли також у трьох сетах росіянці Вероніці Кудерметової та бельгійки Елізі Мертенс - 6:3, 1:6, 6:10.