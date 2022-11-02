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Кіченок у парі з Остапенко невдало стартували на Підсумковому парному турнірі WTA

Україно-латвійський дует програв тандему Кудерметова/Мертенс.

Кіченок у парі з Остапенко невдало стартували на Підсумковому парному турнірі WTA

В американському місті Форт-Ворт (Техас, США) відбувається Підсумковий турнір WTA.

Напередодні стартував парний турнір, у якому бере участь Людмила Кіченок. У першому матчі українка у дуеті з Оленою Остапенко (Латвія) зустрічалися з росіянкою Веронікою Кудерметовою та бельгійкою Еліз Мертенс.

Перший сет виграла українсько-латвійська пара – 6:3.

А ось два наступні залишилися за суперницями – 1:6, 6:10.

У другому матчі групи Пам Шрайвер казахстано-бразильський дует Анна Даніліна/Беатріс Майа здобув перемогу над Габріелою Дабровськи (Канада)/Джуліаною Ольмос (Мексика) – 7:5, 6:0.

У наступному матчі пари, що програли в першому турі, зустрінуться між собою.

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