Людмила Кіченок повторила національний рекорд у парному рейтингу WTA

У Нью-Йорку завершився останній цього сезону турнір "Великого шолома" – US Open, після закінчення якого оновився світовий тенісний рейтинг.

Незважаючи на те, що українка Людмила Кіченок у парі з латишською тенісисткою Оленою Остапенко завершили Відкритий чемпіонат США лише на підступах до чвертьфіналу, програвши в 1/8 фіналу французькому тандему Крістіна Младенович/Каролін Гарсія (4:6, 2:6), це дозволило Людмилі повторити національний рекорд, вперше піднявшись на дев’яте місце у рейтингу пар.

Раніше лише дві українські тенісистки піднімалися на дев’ятий рядок у парному рейтингу – Олена Татаркова (1999 рік) та Катерина Бондаренко (2008 рік).

Першою ракеткою України в одиночному розряді залишилася Ангеліна Калініна (WTA, 47).

Крім Калініної, до сотні найкращих світового рейтингу входять ще три українки: Марта Костюк (54-те місце), Даяна Ястремська (89-те) та Леся Цуренко (92-ге).

Вихід до другого кола американського хардового мейджора дозволив Дарії Снігур уперше піднятися на 108-е місце в рейтингу WTA. Вона покращила своє положення одразу на 16 позицій.

Еліна Світоліна, яка не виступає в турі з березня і очікує на народження доньки, вперше з лютого 2013 року залишила сотню найкращих і тепер займає 128-е місце.