Стало відомо, скільки Росія заплатить за резонансну подію – товариський футбольний матч проти Боснії та Герцеговини

Надзвичайний комітет Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини п’ятьма голосами «за» та одним «проти» ухвалив рішення відправити «драконів» на матч із національною командою Росії, що ізольована від міжнародного футболу через війну в Україні, повідомляє sport.avaz.ba.

Поєдинок відбудеться 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає суму в розмірі €200 000 за проведення цього товариського матчу.

Окрім цього, росіяни візьмуть на себе всі витрати за проїзд та проживання боснійської команди.

Також повідомляється, що деякі лідери балканської збірної вирішили, що не поїдуть у Росію.

Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна поділився думкою про те, що збірна Боснії та Герцеговини домовилася про проведення товариського матчу з Росією.

Хорватський фахівець в Instаgram-stories опублікував пост, у якому закликав боснійців відмовитись від гри.