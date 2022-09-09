Директор "Шахтаря" назвав "жахливими" ухвалені Верховною Радою поправки до закону "Про фізичну культуру та спорт"

Директор зі стратегічного розвитку "Шахтаря" Юрій Свиридов висловив думку про поправки до закону "Про фізичну культуру та спорт", ухвалені напередодні Верховною Радою.

"Я вважаю, що ухвалення поправки № 7719 до основного закону є дуже великою проблемою з погляду розвитку спорту в Україні і це жахливе рішення має бути ветоване Президентом. Такий закон не можна підписувати.

По-перше, неймовірна швидкість подання та ухвалення рішення у стінах ВР – всього за один день – наштовхує на підозру, що було порушено процедури розгляду поправки до закону України до ВР.

По-друге, і це друге дуже серйозне. Ухвалена поправка суперечить двом із п'яти базових принципів Європейської спортивної моделі, а саме "Піраміда спорту" та "Фінансова солідарність", - цитує Свиридова sport.ua.

"Суть цих двох принципів, що реалізуються в законодавстві країн ЄС у стратегічному та операційному адмініструванні спорту, полягає в тому, що на вершині піраміди є елітний спорт, який заробляє гроші завдяки колективному продажу комерційних та маркетингових прав, а частина прибутку спрямовується на аматорський спорт та підтримку grassroots-спорту.

З урахуванням прийнятої поправки, права на продаж ТБ-трансляцій переходять від організаторів змагань учасникам без необхідності спрямовувати частину прибутку на розвиток спорту. Це руйнує ідею колективного продажу та фундаментальний принцип солідарності, закладений в основу європейської моделі спорту", - переконаний директор клубу.

"Великі приватні клуби отримають усе, а розвитком спорту і далі займатиметься держава через держбюджет, якщо на це кошти будуть.

Іншими словами, Верховна Рада протягом одного дня голосує за зміни, які кардинально суперечать ідеї моделі спортивного адміністрування, ухваленого в ЄС. Також звертає увагу, що зміни відбуваються не на користь спорту та його розвитку, а на користь вузької групи приватних осіб", - підсумував Свиридов.