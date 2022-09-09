Україна наблизилася до Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цьому посприяла перемога "Шахтаря" в матчі Ліги чемпіонів.

Поточний тиждень був ознаменований стартом групових турнірів єврокубків.

Україну представляють три клуби: "Шахтар" у Лізі чемпіонів, "Динамо" у Лізі Європи та "Дніпро-1" у Лізі конференцій.

Однак лише "гірникам" вдалося здобути перемогу – над "Лейпцигом" (4:1).

"Динамо" і "Дніпро-1" свої матчі програли "Фенербахче" (1:2) і АЗ (0:1) відповідно.

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Таким чином, Україна додала до рейтингу 0.400 бала (2 очки за перемогу, поділені на 5 клубів, які прийняли від нашої країни старт у єврокубках), зберегла 16-те місце і набрала загалом 26,100 балів.

У дискваліфікованої Росії, яка йде 15-ю, залишилося 26,215 балів.