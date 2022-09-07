"Шахтар" відкрив свій черговий єврокубковий сезон матчем групового етапу Ліги чемпіонів у Лейпцигу проти однойменного клубу.

У ролі очевидного фаворита виступав німецький клуб, який зазвичай чудово виступає удома у рамках цього турніру.

Однак "Лейпциг" матч відверто провалив, чому чимало посприяли футболісти "Шахтаря", які весь поєдинок діяли агресивно і навіть зухвало.

Курйозним вийшов перший гол. Голкіпер господарів Петер Гулачі навіщось вирішив за межами власного штрафного майдану показати вболівальникам свою майстерність дриблера. Вийшло примітивно. Переклав пару разів м'яч з ноги на ногу 32-річний голкіпер збірної Угорщини заплутався у своїх ногах, і Мар'яну Шведу не склало великих труднощів по-більярдному низом запустити м'яч у спорожнілі ворота – 0:1. Ішла 16-та хвилина.

Фото: EPA/UPG Мар'ян Швед

Відігралися господарі на 57-й хвилині. І зробили вони це майстерно, розігравши у дотик філігранну комбінацію, завершивши яку довірили Мохамеду Сімакану – 1:1.

Але "не встигла стрижена дівка коси заплести", як "гірники" знову вийшли вперед. І знову відзначився Швед - 1:2.

А потім підопічні Ігоря Йовічевіча увімкнули космічні швидкості, до чого явно не був готовий суперник.

Михайло Мудрік та Лассіна Траоре довели рахунок до розгромного – 1:4.

Огляд матчу "Лейпциг" - "Шахтар".

У паралельному матчі групи F чинний переможець ЛЧ "Реал" розтрощив у Глазго шотландський "Селтік" – 3:0.

Огляд матчу "Селтік" - "Реал".