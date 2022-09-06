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УЄФА заборонив "Шахтарю" підтримати благодійну ініціативу для України в Лізі чемпіонів

Сьогодні "гірники" стартують на євроарені сезону-2022/23.

УЄФА заборонив "Шахтарю" підтримати благодійну ініціативу для України в Лізі чемпіонів
Фото: Олександр Федорів, "СЕ"

Сьогодні матчем у Лейпцигу проти однойменного клубу "Шахтар" розпочинає свою кампанію у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Але "гірники" в цьому матчі не зможуть використовувати логотип національної благодійної платформи United24. Все через рішення УЄФА, повідомляє ua.tribuna.com.

Організація заборонила українському клубу наносити відповідну айдентику на форму. Рішення пояснили тим, що логотипи благодійних організацій дозволені на екіпіровці тільки в тому випадку, якщо вони не пов'язані з політикою.

У зв'язку із забороною на формі "гірників" буде розміщений логотип титульного спонсора СКМ.

Нагадаємо, у травні п

резидент України Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави. 

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