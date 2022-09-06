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Печерський суд заборонив УАФ провести вибори голови та інших осіб до керівних органів асоціації

Змін найближчим часом у керівництві не буде.

Печерський суд заборонив УАФ провести вибори голови та інших осіб до керівних органів асоціації
УАФ
Фото: уаф

Печерський районний суд Києва заборонив Українській асоціації футболу на наступному конгресі організації проводити вибори президента та інших осіб до керівних органів асоціації, повідомляє "Трибуна".

Зазначимо, що позов до суду було подано Петром Чилібі, який до 2018 року входив до складу виконавчого комітету УАФ.

Проведення звітно-виборного XXV Конгресу УАФ раніше планувалося на 7 березня, але було відкладено на невизначений термін. Поки що офіційно нова дата його проведення не називалася. Є версія, що у Будинку футболу є плани провести конгрес у другій половині вересня.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ блокувати трансляції матчів чемпіонату України на ютуб-каналах.

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