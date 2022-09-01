Печерський суд заборонив УПЛ і УАФ кидати скарги на YouTube-канали 1+1 Медіа та карати клуби

Суд виніс два рішення щодо трансляцій матчів чемпіонату України з футболу.

Печерський районний суд Києва ухвалив два рішення щодо телепулу Української прем'єр-ліги, повідомляє Football.ua.

УАФ, УПЛ та Setanta Sports забороняється перешкоджати трансляціям домашніх матчів "Динамо", "Зорі", "Дніпра-1", "Металіста" та "Руху" на YouTube. Заборонено подавати скарги до YouTube щодо порушення цими каналами авторських прав. УАФ і УПЛ забороняється застосовувати будь-які санкції щодо клубів, які транслюватимуть свої домашні матчі самостійно.

Зокрема ідеться про показ матчів у сезоні-2022/23 на офіційних YouTube-каналах цих клубів, а також на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital та ТСН-Проспорт, що входять до медіахолдингу 1+1 Медіа.

Обидва рішення суду підлягають негайному виконанню. Апеляція може бути подана протягом 15 днів.

Нагадаємо, що УПЛ офіційно оголосила про створення єдиного телепулу. Права на трансляцію українського чемпіонату отримав телетранслятор Setanta Sports, за що проголосували більшість клубів.

Однак "Динамо", "Зоря", "Металіст", "Дніпро-1" та "Рух" відмовилися від співпраці з Сетантою, незважаючи на телепул.