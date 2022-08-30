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УПЛ та Setanta домовились безкоштовно передавати відеоматеріали ігор чемпіонату телекомпаніям

Схоже, що зацікавлені сторони залагодили конфлікт.

УПЛ та Setanta домовились безкоштовно передавати відеоматеріали ігор чемпіонату телекомпаніям
Фото: upl.ua

Українська прем'єр-ліга та міжнародна телекомпанія Setanta Sports, що базуються у Дубліні (Ірландія), зробили спільну заяву, щодо трансляцій матчів чемпіонату України.

Сторони оголосили про спрощення умов передачі відеоматеріалів поєдинків іншим телекомпаніям.

"УПЛ спільно з офіційним мовником Чемпіонату України з футболу компанією Setanta Sports заявляють про спрощення умов висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній. 

Задля популяризації українського професіонального футболу і розширення його присутності у телевізійному медіапросторі, УПЛ та “Setanta Sports” на безоплатній основі передаватимуть відеоматеріали матчів VBET Ліги сезону 2022/23 років зацікавленим телевізійним програмам в Україні", - відзначається в пресрелізі на офіційному сайті УПЛ.

"Наша ціль: повернення новин та телепередач про український футбол на загальнонаціональні та кабельні телеканали.

У часи, коли футбольна спільнота стикається зі спекуляціями на тему доступності футболу, ми прагнемо піти назустріч уболівальникам і телеглядачам та допомогти їм оперативно отримувати інформацію про матчі, цікаві моменти, голи тощо", — зазначено в документі.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports та УПЛ готують скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення на Групу 1+1.

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