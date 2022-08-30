У Нью-Йорку стартував останній в сезоні турнір "Великого шолому".

Українська тенісистка Дар'я Снігур надуспішно дебютувала в основній сітці турнірів "Великого шолома".

У своєму стартовому матчі на US Open-2022 сьома ракетка України (№104 WTA) сесаційно вибила з турніру колишню першу ракетку світу румунку Сімону Халеп (№7 WTA) – 6:2, 0:6, 6:4.

Суперниці провели на корті 1 годину та 42 хвилини.

Фото: EPA/UPG Дар'я Снігур

У другому раунді турніру Дар'я зустрінеться з п'ятою ракеткою Канади Ребеккою Маріно (№98 WTA). Матч відбудеться завтра.

Додамо, що ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська (№86 WTA) зазнала на старті турніру поразки.

22-річна уродженка Одеси у двох сетах програла американці Медісон Кіз (№17 WTA) - 6:7 (3-7), 3:6.

Суперниці провели на корті 1 годину 43 хвилини.

Нагадаємо, що в основі US Open-2022 також виступлять Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренко.