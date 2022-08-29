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Україна на останній секунді програла Литві матч за "бронзу" ЧС з баскетболу 3x3 (U-18)

Прикра поразка.

Україна на останній секунді програла Литві матч за "бронзу" ЧС з баскетболу 3x3 (U-18)

В угорському Дебрецені завершився чемпіонат світу з баскетболу 3x3 серед юніорських команд (U-18).

Чоловіча збірна України взяла участь у Фіналі чотирьох, але посіла лише 4-те місце.

У півфінальному матчі Україна у складі Ростислава Кабанова, Олександра Дюпіна, Максима Гуля і Владислава Семерича шансів проти збірної Франції практично не мала - 11:18.

А ось у битві за "бронзу" Україна та Литва йшли врівень до останньої секунди, коли суперник вразив кільце українців - 17:18.

Додамо, що жіноча збірна України вибула на стадії чвертьфіналу, програвши Франції - 10:12.

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