Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ГоловнаСпорт

Захисник Шахтаря та збірної України вибув на пів року через серйозну травму

У Віктора Корнієнка розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Захисник Шахтаря та збірної України вибув на пів року через серйозну травму
Віктор Корнієнко
Фото: ФК "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Корнієнко вибув на тривалий термін через важку травму.

23-річний футболіст зазнав серйозного ушкодження у матчі другого туру Української прем'єр-ліги проти "Кривбасу" (1:0).

Травма Корнієнка - 4:52 трансляції

Корнієнку діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, інформує пресслужба "гірників".

Гравця очікує хірургічне втручання, після чого орієнтовний термін його відновлення становитиме пів року.

Нагадаємо, став відомий календар "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також