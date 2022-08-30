Захисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Корнієнко вибув на тривалий термін через важку травму.

23-річний футболіст зазнав серйозного ушкодження у матчі другого туру Української прем'єр-ліги проти "Кривбасу" (1:0).

Травма Корнієнка - 4:52 трансляції

Корнієнку діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, інформує пресслужба "гірників".

❗️ На Віктора Корнієнка чекає оперативне втручання й тривале відновлення.



Медичне обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Орієнтовний термін відновлення – 6 місяців.



🧡 Родина «Шахтаря» з тобою, Вікторе! Якнайшвидшого одужання! 🙏🏻 pic.twitter.com/GMQS1N5wCq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2022

Гравця очікує хірургічне втручання, після чого орієнтовний термін його відновлення становитиме пів року.

Нагадаємо, став відомий календар "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.