На US Open-2022 пройде благодійний турнір на підтримку України

Федерація тенісу США (USTA) оголосила про проведення виставкового матчу на US Open-2022, який має на меті збір коштів для громадян України.

Директор турніру Стейсі Алластер заявила, що однією з учасниць благодійного матчу стане експерша ракетка світу, дворазова чемпіонка турнірів "Великого шлему" білоруска Вікторія Азаренко.

"Це була швидка відповідь. Вона сказала: Це вибір гравця, і я хочу грати", - наводить слова Алластер із її розмови з Азаренко btu.org.ua.

Щодо участі українських гравців сказано, що Алластер проводить із ними переговори.

У заході, який відбудеться у День незалежності України 24 серпня, свою участь вже підтвердили Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Аманда Анісімова, Фелікс Оже-Альясім, Іга Свьонтек, Маттео Берреттіні, а також переможець 7 турнірів "Великого шлему" Джон Макінрой.

Під час цієї благодійної акції планують зібрати щонайменше 2 млн доларів.