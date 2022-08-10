Кияни взяли гору над австрійським клубом і у другому матчі.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" на виїзді обіграло австрійський "Штурм" з рахунком 2:1 і вийшло в заключну стадію відбіркового турніру.

Рахунок у Граці відкрили господарі на 27-й хвилині завдяки влучному удару Расмуса Хьойлунда – 0:1. За сумою двох матчів рахунок став нічийним (1:1).

Цей гол був єдиним, забитим у основний час та головні події розгорнулися в екстра-таймах.

На 97-й хвилині Костянтин Вівчаренко з передачі Віктора Циганкова зрівнює рахунок у матчі (1:1) та виводить "Динамо" вперед за сумою двох поєдинків (2:1).

Додамо, що це був дебютний гол Костянтина за першу команду.

На останній хвилині першого екстра-тайму свою команду підвів один із лідерів "Штурма" Манпріт Саркарія, який заробив для себе другу жовту картку і залишив "Штурм" догравати матч у меншості.

А на 112-й хвилині точним ударом Циганков поставив фінальну крапку як у матчі (2:1), так і у двораундовому протистоянні – 3:1.

Для виходу в групову стадію турніру підопічним Мірчі Луческу залишається подолати останній бар'єр в особі футболістів "Бенфіки", які за сумою двох матчів розтрощили датський "Мідтьюлланн" - 7:2.

Додамо, що за португальський клуб виступає українець Роман Яремчук.

Перший матч цієї стадії турніру пройде 16 серпня, у відповідь - 24 серпня.

Огляд матчу "Штурм" - "Динамо".