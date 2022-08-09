Моурінью після матчу з "Шахтарем" залишив побажання для українців

"Шахтар" 7 серпня провів в Римі чергову благодійну гру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Суперником "гірників" була місцева "Рома". Зустріч завершиласа переконливою перемогою господарів – 5:0.

Після зустрічи керманич римлян Жозе Моуріньо залишив послання для українців.

"Не знаю, щоб я міг сказати… Я гадаю, що вони показують, наскільки вони є згуртованими, сміливими та дружними. Не знаю що і додати.

Звісно, ми всі знаємо, що хочемо, а ми хочемо того ж, що й усі – щастя, миру. Ми бачили багато українських дітей, їхні красиві обличчя, усмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, що вони усміхатимуться ще частіше".