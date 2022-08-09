Жіноча збірна України піднялася на 4-е місце на шаховій Олімпіаді-2022

LB.ua в Google News

В індійському Ченнаї пройшов передостанній 10-й тур Всесвітньої шахової Олімпіади-2022, де представлені жіноча і чоловіча збірні України.

Наша жіноча збірна обіграла Німеччину - 2,5:1,5.

Анна Ушеніна перемогла Дінару Вагнер. Внічию зіграли Марія і Анна Музичук, а також Наталя Букса.

Ця перемога дозволила нашій команді піднятися на 4-е місце в загальному заліку.

Чоловіча збірна України розписала нічию з Угорщиною – 2:2. Переміг Володимир Онищук, внічию зіграли Андрій Волокітін і Кирило Шевченко, а Антон Коробов програв.

Нагадаємо, на старт Олімпіади вийшли 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Сьогодні пройде останній тур.