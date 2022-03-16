Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року забрали в Росії

ФІДЕ вирішило перенести Шахову олімпіаду з Москви до індійського Ченная.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, вирішила перенести 44 Всесвітню шахову олімпіаду-2022 з Москви в індійське місто Ченнай, повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Індія подала заявку та зуміла надати ФІДЕ всі необхідні фінансові гарантії, плюс план організації заходу.

У турнірі візьмуть участь шахісти з більш ніж 150 країн світу.

Це буде друга велика подія в Ченнаї після матчу за звання чемпіона світу 2013 року за участю індійця Вішванатана Ананда та норвежця Магнуса Карлсена.

Нагадаємо, у 53-му в історії шахів матчі за звання чемпіона світу дострокову перемогу здобув норвежець (6½: 3½, 3 перемоги та 7 нічиїх), ставши 16-м (і досі чинним) чемпіоном світу.

Додамо, що Всесвітня шахова олімпіада мала пройти з 26 липня по 8 серпня.