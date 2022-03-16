«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
ГоловнаСпорт

Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року забрали в Росії

ФІДЕ вирішило перенести Шахову олімпіаду з Москви до індійського Ченная.

Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року забрали в Росії
Фото: FIDE

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, вирішила перенести 44 Всесвітню шахову олімпіаду-2022 з Москви в індійське місто Ченнай, повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Індія подала заявку та зуміла надати ФІДЕ всі необхідні фінансові гарантії, плюс план організації заходу.

У турнірі візьмуть участь шахісти з більш ніж 150 країн світу.

Це буде друга велика подія в Ченнаї після матчу за звання чемпіона світу 2013 року за участю індійця Вішванатана Ананда та норвежця Магнуса Карлсена.

Нагадаємо, у 53-му в історії шахів матчі за звання чемпіона світу дострокову перемогу здобув норвежець (6½: 3½, 3 перемоги та 7 нічиїх), ставши 16-м (і досі чинним) чемпіоном світу.

Додамо, що Всесвітня шахова олімпіада мала пройти з 26 липня по 8 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також