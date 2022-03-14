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Чотириразовий чемпіон Формули-1 у новому сезоні виступатиме у шоломі в українських кольорах

Себастьян Феттель висловив підтримку Україні.

Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель висловив підтримку народу України.

На передсезонних тестах у Бахрейні німець продемонстрував новий дизайн гоночного шолома у кольорах українського прапора та з написом "Немає війні", в якому пілот Aston Martin збирається ганятися у майбутньому сезоні.

"Краще б я не вигадував цей дизайн, бо цього не було потреби. Це сильний знак, щоб просто показати підтримку. Усі гонщики зібралися разом у середу, і ми вирішили використати цю можливість, щоб показати, що ми єдині та займаємо конкретну позицію", - наводить слова Феттеля motorsport.com/f1.

"Це жахливо, що відбувається. Це схоже на кошмар, а ми ніяк не можемо прокинутися, і саме з цієї простої причини дизайн мого шолома є досить простим, але ефективним, і я вирішив піти цим шляхом", — зазначив Себастьян.

Нагадаємо, що Формула-1 розірвала контракти на показ гонок у Росії та проведення Гран-прі Росії.

Крім того, команда "Хаас" оголосила про розірвання контракту з титульним спонсором "Уралкалієм" та з російським пілотом Микитою Мазепіним.

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