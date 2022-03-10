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Гонщики Формули-1 провели акцію на підтримку України

18 пілотів одягли спеціальні футболки з логотипом "НІ ВІЙНІ" та сфотографувалися з прапором України.

Перед фінальними передсезонними тестами, що сьогодні стартували у Бахрейні, Асоціація пілотів Формули-1 виступила з акцією підтримки українського народу, закликавши зупинити війну.

18 пілотів одягли спеціальні футболки з логотипом "НІ ВІЙНІ" та сфотографувалися з прапором України.

Зазначимо, що в заході не брали участі росіянин Микита Мазепін, з яким "Хаас" розірвав контракт, і 7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, оскільки він запізнився на свій рейс. 

Проте британець записав для українців спеціальне повідомлення. "Моє серце з усіма хоробрими людьми України, які твердо стоять на позиціях свободи та миру. Я впевнений, що не єдиний, хто відчуває, наскільки ж важчими стали дні, коли у світі відбувається така криза", - зазначив Гамільтон.

Раніше "Феррарі" пожертвувала 1 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

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