"Євроспорт" припиняє свої трансляції для Росії

Раніше від трансляцій на територію Росії відмовилися Англійська прем'єр-ліга та французька Ліга 1 .

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Група телеканалів Discovery прийняла рішення припинити мовлення на Росію.

Це стосується спортивних телеканалів "Євроспорт". Трансляції припинилися вчора, у день виходу сповіщення.

При цьому російськомовна версія "Євроспорту" поки що продовжить свою роботу. Він буде доступний для всіх країн, де він транслювався раніше (включаючи Україну).

Телеканал Eurosport прекращает вещание в России. — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 9, 2022

Причини такого рішення не повідомляються, але, швидше за все, вони пов'язані з масштабною агресією Росії проти України.

Раніше від трансляцій на територію Росії відмовилися Англійська прем'єр-ліга та французька Ліга 1. Наступні на черзі іспанська Прімера та італійська Серія А, які обмірковують рішення про розрив телевізійних контрактів з Росією.

Незабаром російські телеглядачі можуть опинитися у спортивному вакуумі.