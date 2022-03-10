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"Євроспорт" припиняє свої трансляції для Росії

Раніше від трансляцій на територію Росії відмовилися Англійська прем'єр-ліга та французька Ліга 1.

Фото: EPA/UPG

Група телеканалів Discovery прийняла рішення припинити мовлення на Росію.

Це стосується спортивних телеканалів "Євроспорт". Трансляції припинилися вчора, у день виходу сповіщення.

При цьому російськомовна версія "Євроспорту" поки що продовжить свою роботу. Він буде доступний для всіх країн, де він транслювався раніше (включаючи Україну).

Причини такого рішення не повідомляються, але, швидше за все, вони пов'язані з масштабною агресією Росії проти України. 

Раніше від трансляцій на територію Росії відмовилися Англійська прем'єр-ліга та французька Ліга 1. Наступні на черзі іспанська Прімера та італійська Серія А, які обмірковують рішення про розрив телевізійних контрактів з Росією.

Незабаром російські телеглядачі можуть опинитися у спортивному вакуумі.

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