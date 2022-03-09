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Ferrari пожертвувала €1 млн на допомогу українцям і припинила виробництво автомобілів для Росії

Гроші скеровано в Червоний Хрест і ООН, які фінансуватимуть гуманітарні проєкти на підтримку України, а також в ініціативи для допомоги українським біженцям в італійських регіонах.

Ferrari пожертвувала €1 млн на допомогу українцям і припинила виробництво автомобілів для Росії

Ferrari жертвує 1 млн євро на підтримку українців у потребі, повідомляють на офіційному сайті італійського автоконцерну.

Гроші скеровано в Червоний Хрест і ООН, які фінансуватимуть гуманітарні проєкти на підтримку України, а також в ініціативи для допомоги українським біженцям в італійських регіонах.

Також допомога буде надана Асоціації "Чорнобиль", яка прийматиме біженців у Маранелло, Фйорано та Форміджіні.

Крім того, повідомляють, що Ferrari вирішила припинити виробництво автомобілів для російського ринку.

"Ferrari підтримує всіх в Україні, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи", — заявив генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

"Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, ми не можемо залишатися байдужими до всіх постраждалих. Наші думки та підтримка звернені до них. Ми відіграємо свою невелику роль разом з установами, які полегшують цю ситуацію", – зазначив Вінья.

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