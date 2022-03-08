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Я інвестуватиму всі свої гроші у відновлення України, - Ахметов

Власник "Шахтаря" сподівається на якнайшвидше повернення українців до нормального життя після війни.

Я інвестуватиму всі свої гроші у відновлення України, - Ахметов
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловився про вторгнення РФ на територію України.

"Новина про початок війни заcкочила мене в Києві, в моєму ліжку. Я спав, до мене в кімнату забіг помічник зі словами: Рінате Леонідовичу, прокидайтеся, нас бомблять, почалася війна! Це військова агресія, військовий злочин і злочин проти людства, що стосується моєї країни та українців", - заявив Ахметов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Мій фонд допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти – а бізнеси СКМ допомагають українській армії оберігати суверенітет нашої країни. Чесно кажучи, не рахую, скільки витрачено грошей на це. Усе, що ми можемо робити - ми робитимемо й надалі.

Я інвестуватиму всі свої гроші, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною!" - зазначив президент "Шахтаря".

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