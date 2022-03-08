Я інвестуватиму всі свої гроші у відновлення України, - Ахметов

Власник "Шахтаря" сподівається на якнайшвидше повернення українців до нормального життя після війни.

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловився про вторгнення РФ на територію України.

"Новина про початок війни заcкочила мене в Києві, в моєму ліжку. Я спав, до мене в кімнату забіг помічник зі словами: Рінате Леонідовичу, прокидайтеся, нас бомблять, почалася війна! Це військова агресія, військовий злочин і злочин проти людства, що стосується моєї країни та українців", - заявив Ахметов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Мій фонд допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти – а бізнеси СКМ допомагають українській армії оберігати суверенітет нашої країни. Чесно кажучи, не рахую, скільки витрачено грошей на це. Усе, що ми можемо робити - ми робитимемо й надалі.

Я інвестуватиму всі свої гроші, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною!" - зазначив президент "Шахтаря".